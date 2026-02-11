Manchester United solo un pareggio contro il West Ham | niente taglio di capelli per il tifoso Frank Ilett

Questa sera il Manchester United non va oltre un pareggio contro il West Ham. La partita termina 1-1, con un gol all’ultimo secondo di Benjamin Sesko che salva i Red Devils. Per il tifoso Frank Ilett, invece, niente taglio di capelli promesso in caso di vittoria. La squadra di Carrick cerca ancora la svolta, ma questa volta si accontenta di un punto.

Frank Ilett, tifoso dello United, ha promesso di non tagliarsi i capelli fino a quando la squadra non vincerà cinque partite di fila.

Martedì sera alle 21:15 si gioca la partita tra West Ham e Manchester United, valida per la ventiseiesima giornata di Premier League.

Niente taglio di capelli per il tifoso dello United: Sesko evita il ko, ma è pari col West HamIl Manchester United continua a muovere la classifica, ma senza trovare quella continuità che avrebbe acceso definitivamente l’entusiasmo. tuttomercatoweb.com

Manchester United a un passo dalle cinque vittorie di fila: il tifoso che non si taglia i capelli da 500 giorni incrocia le ditaPer Frank Ilett il lunghissimo conteggio potrebbe fermarsi a quota 493. Il match della verità oggi in casa del West Ham (terzultimo in classifica) ... corriere.it

Carrick rimane imbattuto, ma si ferma a 4 la striscia di vittorie consecutive del Manchester United. I Red Devils avevano l'occasione per arrivare a 5 successi di fila, ma non avevano fatto i conti col West Ham: dopo 3 successi di fila, gli Hammers fermano Bruno - facebook.com facebook

