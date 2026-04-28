Il video del ritorno di Elisa al Forum di Milano | la musica le nuove canzoni e gli appelli per la pace Il video di Amicait
Durante la serata al Forum di Milano, l’artista ha presentato un repertorio che includeva le nuove canzoni e alcuni appelli per la pace. Dopo aver concluso la tournée Elisa Palasport Live 2025, iniziata a novembre, la cantante ha annunciato ulteriori concerti in primavera, portando sul palco il suo show intenso e coinvolgente. Il video dell’evento è stato pubblicato dal sito Amica.it.
(askanews) – Il vero “effetto speciale” della serata è la sua voce, Elisa, dopo il successo della tournée Elisa Palasport Live 2025, che ha preso il via a novembre, ha aggiunto nuovi appuntamenti in questa primavera portando dal vivo il suo show potente e emozionante. Davanti al pubblico del Forum di Milano, la cantautrice friulana ha dato il meglio di sè in un concerto tecnicamente perfetto, ma pieno di trasporto emotivo e di passione. GUARDA LE FOTO Da Caravaggio a Elisa, da Michelangelo a Roberto Bolle: arte e musica italiana all’Expo2025 di Osaka. Elisa: «Tornare alla pace e al dialogo». Sul palco ha portato anche il nuovo brano, nato dalla collaborazione con Dardust che segna l’inizio di un nuovo percorso professionale e musicale.🔗 Leggi su Amica.it
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