Dopo la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo Nicolò Filippucci presenta il suo primo album Un posto dove andare Il video di Amicait

Dopo aver vinto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci annuncia l’uscita del suo primo album intitolato

(askanews) – Giovane, con tanta voglia di mettersi in gioco e con una naturale attitudine a stare sul palco, dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale con l’album Un posto dove andare. «Allora, questo album è un viaggio molto variegato, diciamo che come dice il titolo si cerca un po’ un posto dove andare nel senso che sto cercando un po’ quella che è anche ovviamente la mia identità artistica, quindi è un album dove c’è tanta sperimentazione, dove ci sono tante canzoni anche differenti l’una dall’altra. È una cosa che ho voluto ricercare io, che sicuramente ricercherò poi anche in un futuro, perché penso che sia bello anche ricercare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo, Nicolò Filippucci presenta il suo primo album "Un posto dove andare". Il video di Amica.it

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