ospite del kiev security forum il principe harry ha chiesto al presidente russo putin di porre fine alla guerra il video di amicait

Al Kiev Security Forum, il principe Harry ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra in corso. Durante l'evento, ha espresso apprezzamento per la resistenza ucraina e ha chiesto agli Stati Uniti di partecipare attivamente ai negoziati per trovare una soluzione. La sua presenza in questa sede ha attirato l’attenzione sui temi della sicurezza e delle tensioni tra le nazioni coinvolte.

(askanews) – Il principe Harry, ospite del Kiev Security Forum, ha elogiato la resistenza ucraina ed esortato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine a oltre quattro anni di guerra, sollecitando al contempo gli Stati Uniti a svolgere un ruolo cruciale nei negoziati. «Presidente Putin, nessuna nazione trae beneficio dalla continua perdita di vite umane a cui stiamo assistendo», ha dichiarato ai presenti il reale britannico. «C’è ancora tempo per fermare questa guerra. Per impedire ulteriori sofferenze sia per gli ucraini che per i russi e per scegliere una strada diversa. Dopo anni di guerra, con immense perdite e scarsi risultati, è...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ospite del Kiev Security Forum, il principe Harry ha chiesto al presidente russo Putin di porre fine alla guerra. Il video di Amica.it

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