The Times | Dimenticate il Lago di Como e andate al Lago d' Orta

Il quotidiano The Times suggerisce di mettere da parte il Lago di Como e di visitare il Lago d'Orta, definendolo il lago italiano più bello e meno frequentato dai turisti. La località di Orta, tranquilla e riservata, è molto apprezzata dai milanesi come meta per le vacanze. La zona viene descritta come una delle perle dei laghi italiani, ancora più affascinante senza la folla.

“Dimenticate Como, questo è il lago italiano più bello e meno turistico. La tranquilla e riservata Orta è una delle mete preferite dai milanesi e la vera perla dei laghi italiani, ancora più bella senza la folla”. E dunque dopo Le Monde, anche il popolare quotidiano inglese prende di mira il Lago. 🔗 Leggi su Quicomo.it

