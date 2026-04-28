Un recente sondaggio rivela che molti lavoratori nel settore pubblico segnalano salari bassi e organici ridotti. L’ipotesi avanzata prevede un accordo tra chi presta servizio e chi ne usufruisce, cercando di migliorare le condizioni di lavoro e l’efficienza dei servizi. La questione dei salari e delle risorse umane nel settore pubblico continua a essere al centro di discussioni e proposte di riforma.

L’idea è quella di stipulare una sorta di patto. Tra chi lavora nell’amministrazione e nei servizi pubblici e chi, invece, di quei servizi ne usufruisce. La cittadinanza. È la funzione pubblica della Cgil, per bocca del segretario Marco Blanzieri – assieme alla segretaria confederale, Veronica Tagliati – a lanciare il classico sasso nello stagno, con l’idea che le onde si propaghino. Fuori di metafora, come spiegano i sindacalisti, "abbiamo condotto un sondaggio su oltre 3340 lavoratori impiegati nei servizi pubblici in senso trasversale: dal commercio all’Acer, passando per il settore sanitario, socio-assistenziale, educativo e ambientale. Sono emersi – dicono Blanzieri e Tagliati – alcuni dati sui quali riflettere e, sulla base dei quali, abbiamo formulato una proposta di petizione che verrà lanciata la prossima settimana".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il verdetto del sondaggio . I lavoratori denunciano : "Pochi e con paghe basse"

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