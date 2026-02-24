Crociere a Civitavecchia l’attacco di Usb | Migliaia di lavoratori sfruttati paghe basse e chiamate last minute

Usb denuncia che le condizioni di lavoro nell’indotto delle crociere a Civitavecchia peggiorano a causa di paghe basse e chiamate last minute. Migliaia di lavoratori sono costretti ad accettare turni imprevedibili per pochi euro all’ora. Le richieste di maggior tutela sono state ignorate, e la pressione aumenta durante i periodi di punta. La situazione rischia di diventare insostenibile per chi dipende da queste attività.

Civitavecchia, 24 febbraio 2026 – “Quella che si vive nell’indotto del crocierismo è una situazione lavorativa sempre più insostenibile. Da tempo infatti denunciamo che, a fronte di un flusso di passeggeri costantemente in aumento e con fatturati da record che continuano ad arricchire anno dopo anno armatori e tour-operetor, le retribuzioni e le condizioni di lavoro nell’ambito dell’indotto delle crociere nel porto di Civitavecchia risultano sempre più insostenibili. Così, se da una parte si continuano a festeggiare i numeri impressionanti fatti registrare dagli attracchi e soprattutto dalla movimentazione dei passeggeri (3,5 milioni nel solo 2025), dall’altra assistiamo allo sfruttamento e alla mortificazione della professionalità di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Rider: pm, 'paghe sotto soglia povertà, Foodinho-Glovo regolarizzi 40mila sfruttati'La Procura di Milano ha scoperto che circa 40mila rider lavorano in condizioni di sfruttamento.

Sciopero, migliaia di lavoratori in piazza. La Cgil: “Bologna è sotto attacco”Nella giornata del 12 dicembre 2025, migliaia di lavoratori sono scesi in piazza a Bologna per protestare contro le misure che, secondo la Cgil, minano i diritti e il ruolo della città.

Precarietà nell’indotto delle crociere, richiesto un tavolo istituzionaleCIVITAVECCHIA – «Siamo convinti che, alla vigilia della prossima stagione turistica, dando seguito agli obiettivi del Protocollo di Intesa che abbiamo sottoscritto con l’Amministrazione Comunale il 26 ... civonline.it

Crociere, record di passeggeri: a Civitavecchia oltre 3 milioni, in crescita del 4 per centoSarà un 2024 da record quello che attende il porto di Civitavecchia. La società di ricerca «Risposte Turismo» ha reso noto che il numero di passeggeri a bordo delle 840 crociere previste per l’anno ... roma.corriere.it

CIVITAVECCHIA - Dopo il decesso di un ospite di nazionalità tedesca avvenuto ieri al porto di Civitavecchia, Costa Crociere informa che concluse le verifiche da parte delle autorità competenti a bordo della la nave, il viaggio è ora proseguito. #civitavecchia # - facebook.com facebook