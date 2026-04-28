Il Tyrannosaurus rex non era affatto come lo abbiamo sempre immaginato

Per molti anni, il Tyrannosaurus rex è stato descritto come un grande dinosauro goffo, che si muoveva lentamente e con fatica. Tuttavia, nuove scoperte e analisi hanno messo in discussione questa rappresentazione, portando a un aggiornamento sulle sue caratteristiche fisiche e sul modo in cui si muoveva. Le prove più recenti indicano che il T. rex poteva essere più agile e più rapido di quanto si pensasse in precedenza.

Per decenni il Tyrannosaurus rex è stato raccontato come un gigante goffo, quasi trascinato dal proprio peso. Una figura resa iconica dal cinema, su tutti i film Jurassic Park, più che da certezze scientifiche. Ora però quel modello comincia a incrinarsi, e non poco. Una ricerca guidata da Adrian T. Boeye del College of the Atlantic e rilanciata anche da testate internazionali come The Guardian e BBC, sposta l’attenzione su un dettaglio che cambia tutto: l’appoggio del piede. Il T-Rex, secondo i modelli analizzati, non camminava “piatto”, ma con una postura digitigrada, cioè sostenendo il peso sulle dita, con il tallone sollevato. Cosa cambia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Tyrannosaurus rex non era affatto come lo abbiamo sempre immaginato Tyrannosaurus REX | Il Dinosauro Più Orribile del Cretaceo Notizie correlate “Non lo so, forse sei migliore di Pelé. Lui non era affatto male”: Trump si rivolge così a Messi | VideoDonald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Lionel Messi e i suoi compagni di squadra dell’Inter Miami, vincitori dell’ultima Major League Soccer. Bimbo trapiantato a Napoli, la catena di errori: “Il cuore era ghiacciato, lo abbiamo messo lo stesso”Nell'indagine interna dell'ospedale Monaldi vengono ricostruite le fasi del trapianto del cuore "bruciato" al bimbo di due anni e 4 mesi: "deficit... Contenuti di approfondimento Il T-Rex? C’è una nuova scoperta affascinante e terrificante, tanto da mettere in discussione la nostra visione del passatoUn recente studio internazionale ha rivelato che il Tyrannosaurus rex, nonostante la sua fama di predatore temibile dell’era Cretacea, non possedeva un’intelligenza paragonabile a quella delle scimmie ... ilfattoquotidiano.it Il Tyrannosaurus rex cresceva lentamente, diventava adulto a 40 anniIl Tyrannosaurus rex cresceva lentamente: lo sviluppo verso la fase adulta durava circa 40 anni, quasi il doppio di quanto si ritenesse finora. Lo indicano le analisi degli anelli di accrescimento ... tg24.sky.it