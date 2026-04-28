il turismo spaziale compie 25 anni

Il 28 aprile 2001, un cittadino ha effettuato il primo viaggio turistico nello spazio, salendo a bordo di una navetta russa Soyuz. Aveva 60 anni e aveva pagato circa 20 milioni di dollari per questa esperienza. Questo evento ha segnato il primo passo ufficiale del turismo spaziale, che compie ora 25 anni.

. Il 28 aprile 2001 Dennis Tito volava sulla navetta russa Soyuz dopo aver pagato un biglietto da 20 milioni di dollari e a 60 anni compiuti. Da allora i turisti spaziali sono aumentati di anno in anno e attualmente sono almeno 143 per un totale di 39 voli, per la maggior parte organizzati da cinque aziende. "E' un cambiamento importante", dice all'ANSA Paolo Nespoli, con tre missioni per l'Agenzia Spaziale Europea al suo attivo. "E' vero che noi astronauti professionisti abbiamo una preparazione molto tecnica e, se da un lato questo ti permette di fare cose davvero complesse, è giusto che altre persone vadano nello spazio per sperimentare altri aspetti, diversamente da quanto farebbero gli astronauti professionisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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