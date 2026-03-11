Discovery dei Daft Punk compie 25 anni | il disco che ha cambiato tutto

Il 12 marzo 2001, due artisti parigini con caschi da robot hanno lanciato l’album Discovery, che ha segnato un punto di svolta nel panorama musicale. Questo disco, pubblicato esattamente 25 anni fa, ha avuto un impatto significativo e ha cambiato le regole del gioco. Da allora, il lavoro dei Daft Punk è rimasto uno degli esempi più riconoscibili di innovazione nel settore.

Discovery dei Daft Punk compie 25 anni. Il 12 marzo 2001, due ragazzi parigini con i caschi da robot hanno pubblicato un album che nessuno si aspettava. Discovery dei Daft Punk non era quello che i fan di Homework si aspettavano, non era quello che i critici avrebbero voluto, e non era nemmeno particolarmente di moda. Eppure, venticinque anni dopo, è ancora qui. Inamovibile, irresistibile, perfetto. Indice. Cos’era Discovery e perché nessuno lo capì subito. I campionamenti di Discovery: come i Daft Punk hanno reinventato il passato. Il Daft Club e la nascita del marketing alternativo. Interstella 5555: quando la musica diventa cinema. Discovery a 25 anni: cosa sta succedendo nel 2026 per i Daft Punk. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

