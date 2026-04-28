Il trucco è la fretta così li derubo Parla il re delle truffe immobiliari di Roma

Un messaggio su Facebook invita a fare attenzione a un metodo truffaldino che promette affitti o vendite di immobili in zone di Roma e dintorni. Si tratta di un sistema che si basa sulla rapidità per ingannare le vittime, secondo le dichiarazioni di chi si definisce il “re delle truffe immobiliari” della città. L’annuncio mette in guardia chi cerca case o stanze, sottolineando la presenza di questo metodo fraudolento.

Attenti a questo annuncio su Facebook. Se state cercando un appartamento in zona San Paolo o una stanza a San Giovanni, o anche fuori Roma, potreste imbattervi nel “metodo Mario”. Non è solo una storia di soldi persi con bonifici istantanei, ma un vero e proprio manuale del raggiro immobiliare.🔗 Leggi su Romatoday.it

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