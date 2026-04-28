Il trucco del lockbox tra i rifiuti per nascondere la droga | spacciatore incastrato dal portiere

Un giovane spacciatore è stato arrestato dopo che un portiere ha notato un movimento sospetto tra i cassonetti di uno stabile vicino a piazzale Selinunte. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe utilizzato un sistema con un lockbox nascosto tra i rifiuti per occultare la droga. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni e ha recuperato sostanze stupefacenti e altri elementi collegati all’attività illecita.