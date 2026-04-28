Il trucco del lockbox tra i rifiuti per nascondere la droga | spacciatore incastrato dal portiere
Un giovane spacciatore è stato arrestato dopo che un portiere ha notato un movimento sospetto tra i cassonetti di uno stabile vicino a piazzale Selinunte. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe utilizzato un sistema con un lockbox nascosto tra i rifiuti per occultare la droga. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni e ha recuperato sostanze stupefacenti e altri elementi collegati all’attività illecita.
Un insolito via vai tra i cassonetti di uno stabile nei pressi di piazzale Selinunte ha portato all’arresto di un giovane spacciatore. L’operazione, condotta dalla polizia locale di Milano, è scattata nel pomeriggio di sabato grazie alla segnalazione decisiva del custode del palazzo. Arrestato un.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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