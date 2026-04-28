Il trionfo di Škoda all’Archivio di Stato | Ooooh that’s EpiQ! vince il Fuorisalone Award 2026

Durante la Milano Design Week, l’installazione immersiva creata dall’artista Ricardo Orts ha attirato l’attenzione di pubblico e critici. All’interno del Palazzo del Senato, l’opera ha ricevuto il Fuorisalone Award 2026, riconoscimento assegnato durante l’evento. L’esposizione ha riscosso grande successo, portando il nome dell’installazione “Ooooh, that’s EpiQ!”.

L’installazione immersiva firmata da Ricardo Orts incanta il pubblico e la critica, trasformando il Palazzo del Senato nel cuore pulsante della Milano Design Week. Si è chiusa con un successo straordinario la partecipazione dell’Archivio di Stato di Milano alla Design Week 2026. L’installazione “Ooooh, that’s EpiQ!”, firmata da Škoda Auto, si è aggiudicata il prestigioso Fuorisalone Award 2026, confermandosi come l’opera più iconica e apprezzata dell’intera kermesse. Ospitato nella cornice monumentale del Palazzo del Senato, il progetto ha saputo creare un ponte perfetto tra il passato solenne dell’istituzione e il futuro del design digitale. A firmare l’opera è stato il digital artist spagnolo Ricardo Orts, fondatore di Ulises Studio e già celebre per essere stato inserito da Forbes tra i 100 migliori creativi del 2024.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Il trionfo di Škoda all’Archivio di Stato: “Ooooh, that’s EpiQ!” vince il Fuorisalone Award 2026 Notizie correlate Škoda alla Milano Design Week con «Ooooh that’s EpiQ»: crea, muoviti, giocaDopo l’opera del 2025 al PAC che univa tecnologia e arte in un percorso che tirava in ballo anche la visione artistica di Marcantonio, quest’anno... Skoda Epiq protagonista alla Milano Design Week 2026(Adnkronos) – Skoda sceglie ancora una volta il palcoscenico della Milano Design Week per raccontare il proprio percorso verso la mobilità elettrica.