Škoda alla Milano Design Week con Ooooh that’s EpiQ | crea muoviti gioca

Durante la Milano Design Week, l’azienda presenta «Ooooh that’s EpiQ», un’installazione immersiva all’interno di Palazzo del Senato. L’installazione, realizzata da un architetto, invita i visitatori a creare, muoversi e giocare attraverso uno spazio pensato per coinvolgere i sensi e stimolare l’interazione. L’evento si inserisce nel programma della manifestazione dedicata al design, attirando pubblico e media provenienti da tutto il mondo.

Dopo l’opera del 2025 al PAC che univa tecnologia e arte in un percorso che tirava in ballo anche la visione artistica di Marcantonio, quest’anno Škoda ha scelto di voltare pagina continuando a trarre ispirazione dalle proprie campagne di comunicazione. Da qui l’idea di allestire lo spazio all’interno dello storico colonnato con volumi e superfici morbide che richiamano la pasta modellabile colorata. L’intervento propone così una interpretazione più movimentata dello spazio, in continua trasformazione, concepito come elemento in evoluzione in un contesto architettonico statico. In un ambiente dove design e immaginazione si fondono, il cuore di «Ooooh that’s EpiQ» è senza dubbio il suo interactive digital dome, che amplia i contenuti visivi della campagna, integrandoli con l’architettura dell'edificio.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Škoda alla Milano Design Week con «Ooooh that’s EpiQ»: crea, muoviti, gioca Notizie correlate Skoda Epiq protagonista alla Milano Design Week 2026(Adnkronos) – Skoda sceglie ancora una volta il palcoscenico della Milano Design Week per raccontare il proprio percorso verso la mobilità elettrica. Skoda Epiq sbarca a Milano: l’elettrica che sfida il segmento BLa nuova compatta elettrica di Skoda, denominata Epiq, si preparerà a svelarsi ufficialmente tra le mura degli Archivi di Stato durante la Milano... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Best of Milano Design Week 2026; Škoda alla Milano Design Week con Ooooh that’s EpiQ: crea, muoviti, gioca; Design Week: Škoda svela in anteprima il nuovo crossover compatto Epiq; Gattinoni Events firma l’installazione immersiva di Škoda alla Milano Design Week. Škoda alla Milano Design Week con «Ooooh that’s EpiQ»: crea, muoviti, giocaSi alza il sipario sull’installazione immersiva a Palazzo del Senato, firmata dall’architetto e artista digitale Ricardo Orts, che introduce in anteprima Epiq, il nuovo urban crossover full electric: ... vanityfair.it Gattinoni Events alla Milano Design Week 2026: installazione immersiva per la nuova Škoda EpiqIn occasione della Milano Design Week 2026, Gattinoni Events firma un nuovo progetto di live communication per Škoda Auto ... missionline.it Questa edizione invita a considerare il design come un processo vivo e responsabile. Ecco la parte più green della Milano Design Week facebook