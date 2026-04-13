Benevento Mozart e il codice della vita | trionfo di musica e scienza

Ieri sera, l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento ha accolto un evento dedicato alla musica classica, con l’esibizione dell’Accademia di Santa Sofia e del pianista Francesco Nicolosi. La serata ha unito musica e scienza, facendo riferimento al progetto “Mozart e il codice della vita”. L’iniziativa ha attirato un pubblico interessato a scoprire come la musica possa essere collegata a temi scientifici e biologici.

L’Auditorium Sant’Agostino di Benevento ha ospitato ieri una serata dedicata alla musica classica, con l’Accademia di Santa Sofia che si è esibita insieme al pianista Francesco Nicolosi. L’evento, intitolato Musica senza tempo, ha segnato il decimo appuntamento del cartellone artistico 202526, portando in scena un programma che ha spaziano dal repertorio di Haydn a quello di Mozart, toccando anche la figura meno nota di Ignazio Gobbi. Un percorso tra stili e compositori dimenticati. Il concerto ha offerto agli spettatori un viaggio attraverso diverse epoche musicali. L’apertura dell’esecuzione è stata affidata alla Sinfonia numero 1 in mi bemolle Maggiore K 16 di Wolfgang Amadeus Mozart.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, Mozart e il codice della vita: trionfo di musica e scienza Leggi anche: Mozart 270. Nasce il genio. Diario d’una vita in musica “Mozart in Italia, l’Italia in Mozart”, il nuovo appuntamento con “I Colloqui di Musica” a Palazzo SambonifacioProseguono gli appuntamenti del ciclo primaverile dei “Colloqui di musica”, le conversazioni promosse dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi...