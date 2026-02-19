Sea Watch 5 il Tribunale di Catania revoca il fermo della ong tedesca

Il Tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della nave Sea Watch 5, che era stata bloccata il 25 gennaio. La causa principale è stata la mancanza di coordinamento con le autorità libiche durante il salvataggio di 18 migranti. La nave, di proprietà di un'organizzazione non governativa tedesca, era stata fermata dopo l'intervento nel Mediterraneo centrale. La decisione arriva dopo una valutazione degli aspetti legali e delle procedure adottate. Ora, la Sea Watch 5 può riprendere le operazioni di salvataggio in mare.

I giudici siciliani hanno revocato il fermo della nave Sea Watch 5, bloccata il 25 gennaio con l'accusa di aver salvato 18 persone senza coordinarsi con le autorità libiche "Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato". E' questa la decisione presa dal tribunale di Catania con cui sospende il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Ad annuncialo, la Ong tedesca sui propri social dicendosi anche pronti a tornare nel Mediterraneo centrale. Il riferimento è al fermo imposto all'imbarcazione lo scorso 25 gennaio, dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, con l'assegnazione di Catania come porto sicuro.