Festival della canzone europea dei bambini la scuola primaria di Borgonovo premiata
Il 18° Festival della Canzone europea dei Bambini si è svolto il 11 e 12 aprile presso l’Auditorium Santa Chiara di Trento, culminando il concorso “Un Testo per noi” promosso dal Coro Piccole Colonne Aps. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse scuole primarie, tra cui una di Borgonovo, che ha ricevuto un premio durante l’evento. La festa ha coinvolto bambini e insegnanti in un momento di musica e condivisione.
È stato una grande festa il 18° Festival della Canzone europea dei Bambini, momento conclusivo del concorso Un Testo per noi, promosso dal Coro Piccole Colonne Aps e rivolto alle classi delle scuole primarie: si è svolto sabato 11 e domenica 12 aprile all’Auditorium Santa Chiara di Trento. A.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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