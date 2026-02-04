L'ex consigliere comunale di Brescia indagato per violenza online su minori | Due anni troppo piccola meglio 14

La procura di Brescia ha aperto un’indagine sull’ex consigliere comunale Iyas Ashkar, di 47 anni. Da venerdì è ufficialmente indagato per aver presumibilmente commesso reati di violenza su minori, anche attraverso piattaforme online. Ashkar ha commentato la vicenda con una frase shock: “Due anni troppo piccola, meglio 14”. La sua posizione ora è sotto scrutinio, mentre le autorità cercano di fare luce sui fatti.

Iyas Ashkar, 47 anni, da venerdì ex consigliere del Comune di Brescia, è indagato con l'accusa di violenza su minori online e a distanza. Fanpage.it ha visionato i documenti in cui sono riportate le chat tra Ashkar e i "vendor" per l'acquisizione di materiale pedopornografico.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Brescia Politica Pedopornografia, indagato consigliere comunale di Brescia Iyas Ashkar La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha annunciato di aver avviato tutte le verifiche del caso dopo aver saputo che il consigliere comunale Iyas Ashkar è indagato per pedopornografia. Pedopornografia, indagato il consigliere comunale Iyas Ashkar. La sindaca di Brescia: si è dimesso venerdì. Non sapevo dell’indagine La giunta di Brescia si trova di fronte a una nuova tegola. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Brescia Politica Argomenti discussi: File pedopornografici, l'ex consigliere comunale Iyas Ashkar prende le distanze dalle accuse: Chiedo di rispettare i tempi della giustizia; File pedopornografici, indagato l'ex consigliere comunale in Loggia Ashkar; Comunicazione Italiana; Pedopornografia online, 2 arresti e 4 indagati: c'è anche ex consigliere comunale Brescia. Pedopornografia, due arresti e 4 indagati: c'è anche un ex consigliere comunale di BresciaOltre 30mila i file di materiale pedopornografici trovati, decine i dispositivi sequestrati agli indagati ... adnkronos.com Ashkar, l'ex consigliere comunale indagato per pedopornografia: accuse per abusi in tempo reale, nel device circa 200 fileL'imprenditore di origini palestinesi, che fu anche protagonista di «Radici», programma di Rai Tre, era presidente della commissione Commercio in Loggia: venerdì si era dimesso. msn.com Iyas Ashkar, imprenditore palestinese di 47 anni e fino a venerdì scorso consigliere comunale a Brescia, è indagato dalla Procura di Milano per detenzione di materiale pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta su abusi sessuali online su minori. x.com Inchiesta su un ex consigliere comunale: la sindaca Castelletti interviene con una nota ufficiale sulle accuse emerse e sulla posizione del Comune. #Brescia #elive #consigliere #indagato #sindaca #LauraCastelletti #loggia #pedopornografia ##online - facebook.com facebook

