Il tennis di Jódar sta attirando l’attenzione nel circuito internazionale, con risultati che stanno sorprendendo gli addetti ai lavori. Rafael Jódar si distingue per un atteggiamento deciso in campo, accompagnato da uno stile di gioco efficace e una determinazione evidente. La sua presenza si fa notare anche per le caratteristiche fisiche, tra cui una testa piccola e un corpo che sembra aver sviluppato caratteristiche proprie.

Rafael Jódar ha la bocca stretta, le orecchie lunghe, lo sguardo sempre concentrato. La testa piccola e incassata in un corpo che sembra cresciuto per conto proprio. Le spalle ampie, le mani così grandi che sembrano avere una loro personalità. Ha l'aria determinata, e vagamente truce, di chi vuole mangiarsi il circuito. Se non fosse per quel poco di acne sulle guance sarebbe difficile dire che ha solo 19 anni. Delle prime 25 partite giocate a livello ATP ne ha vinte 17. Una percentuale superiore a quella di Sinner, Alcaraz e di tutti i Big 3. Su terra battuta ha iniziato la sua carriera con un perentorio 12-1. Rafael Nadal, per capirci, era 8-4 allo stesso punto.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il tennis di Jódar sta terrorizzando il circuito

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