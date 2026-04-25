Nel circuito professionistico di tennis, Rafael Jodar ha conquistato 17 vittorie su 25 incontri. Lo spagnolo ha ottenuto risultati di rilievo in una stagione caratterizzata da numeri che sorprendono, superando alcuni dei più noti giocatori del circuito. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito con interesse le sue partite e le sue statistiche.

? Cosa sapere Lo spagnolo Rafael Jodar registra 17 vittorie su 25 incontri nel circuito professionistico.. Il diciannovenne supera i record iniziali di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.. Il diciannovenne Rafael Jodar ha registrato 17 vittorie su 25 incontri disputati nel circuito professionistico, superando le statistiche iniziali di icone come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e i Big Three. La scalata dello spagnolo nel ranking ATP è diventata un fenomeno globale dopo la vittoria a Marrakech e il raggiungimento delle semifinali a Barcellona. Il giovane atleta, che ha iniziato la sua ascesa partendo dalle qualificazioni del Masters 1000 di Miami, si trova ora vicino alla top-40 mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, il fenomeno Jodar: record incredibili che battono i Big 3

Notizie correlate

Tennis: il fenomeno Jodar vola nel ranking dopo il salto in USAIl ventenne spagnolo Jodar ha scalato le classifiche mondiali raggiungendo l’89ª posizione nel ranking ATP, segnando un traguardo fondamentale dopo...

Tennis: l’ascesa del giovane Jodar e il record di TrungellitiIl circuito ATP e WTA ha salutato il cemento per abbracciare le superfici in terra rossa, tra i tornei di Houston, Charleston, Bogotà, Marrakech e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La Spagna si coccola il nuovo fenomeno Rafael Jodar: De Minaur travolto. E Sinner era in tribuna…; Rafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner; Fils sul ritiro di Alcaraz da Parigi: È una brutta notizia, ma tornerà e vincerà molti altri titoli; Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Shelton e Diallo. Anche Musetti interessato.

Rafa Jodar, il nuovo fenomeno spagnolo: a 19 anni può essere il rivale di Sinner a Madrid. E Jannik lo osserva da vicinoDopo la vittoria contro Bonzi, il numero 1 del mondo ha assistito dal vivo al match del talento del 2006, che ha dominato con De Minaur ... corriere.it

La Spagna si coccola il nuovo fenomeno Rafael Jodar: De Minaur travolto. E Sinner era in tribuna…In un complesso contrasto di emozioni la Spagna vive una giornata tennistica decisamente importante nella quale la tristezza del pomeriggio lascia ... oasport.it

PAOLINI SALUTA MADRID Niente da fare per Jasmine, che perde in due set al terzo turno del torneo e saluta anticipatamente la capitale spagnola. Ora Baptiste affronterà Bencic nel prossimo turno #Tennis #MMOPEN #Paolini x.com

Gli orari della giornata di domenica dalla Caja Magica #SpazioTennis #tennis #Sinner #Musetti - facebook.com facebook