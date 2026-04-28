In classe, molti studenti seguono regole specifiche per l’uso del cellulare, come limiti di tempo, blocco di alcune applicazioni o controlli da parte dei genitori. Queste disposizioni mirano a gestire l’utilizzo del telefono durante le lezioni e a limitare le distrazioni. Le regole vengono applicate in modo diverso tra i vari studenti, con alcune famiglie che adottano strumenti di monitoraggio più rigorosi.

Molti nella nostra classe hanno regole sull’ uso del cellulare (limiti di tempo di utilizzo, blocco di alcune app, app di controllo da parte dei genitori). L’età minima per l’iscrizione ai servizi online in Italia è 14 anni e sotto questa età sono i genitori a dover autorizzare le attività in rete. Oggi si discute sull’uso dei social per i minori: l’Australia ha approvato un divieto under 16 e in Italia si è aperto un dibattito per una regolamentazione più severa. Pensiamo che queste regole siano importanti perché conosciamo i rischi di un uso incontrollato e sappiamo che gli adulti lo fanno per il nostro bene. Ma come imparare a utilizzare il cellulare in modo corretto? Ecco alcune semplici regole.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il telefono e le regole per un utilizzo consapevole

Cellulare e Bambini: 3 Regole che Cambiano Tutto

Notizie correlate

Utilizzo consapevole dello smartphone: il 30 marzo ultimo appuntamento di DigitalMentisI rischi legati alla fruizione dei contenuti online, la privacy in rete, la navigazione sicura e molti altri saranno gli argomenti trattati da...

Leggi anche: La scuola siciliana riscrive le regole del benessere digitale: all’ARS il convegno sulla “Carta di Palermo” per un uso consapevole dell’IA

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il telefono e le regole per un utilizzo consapevole; Non potrai più portare il telefono in assistenza, lo ha deciso l'Ue: dovrai farlo da solo a casa, le nuove regole; Smart glass sul lavoro: rischi privacy e regole per le aziende; Cosa cambia per gli smartphone in UE con batterie rimovibili dal 2027.

Francesca Barra: «Per i miei 4 figli ho fissato delle regole sui telefonini. Le mie false foto nuda sui social? Stiamo aprendo una finestra incontrollabile»Poi c'è un'altra regola, racconta ancora a Candida Morvillo sul Corriere della Sera: Mia figlia dodicenne ha solo i numeri di familiari e amiche del cuore. Il telefono, la sera, non entra in camera da ... ilmattino.it

Non potrai più portare il telefono in assistenza, lo ha deciso l'UE: dovrai farlo da solo a casa, le nuove regoleL’epoca degli smartphone sigillati come scrigni inaccessibili sta per tramontare, e non per una scelta spontanea dei produttori, ma per un preciso imperativo normativo che arriva da Bruxelles. Il Cons ... msn.com

IL FURTO | Protagonista una coppia di Cremona in visita in città alla figlia studentessa. L’uomo faceva sparire il telefono chiedendo l’elemosina, è stato consegnato alla polizia. - facebook.com facebook