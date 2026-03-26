I rischi legati alla fruizione dei contenuti online, la privacy in rete, la navigazione sicura e molti altri saranno gli argomenti trattati da Alessia Ziveri e Daniela Bertolone Si conclude lunedì 30 marzo la rassegna 2026 "DigitalMentis", con l'ultimo della serie di otto incontri informativi dedicati all’educazione digitale dei consumatori proposta da Federconsumatori Parma, con la collaborazione di SPI CGIL Parma. Tema portante dell'appuntamento, che come sempre si svolgerà nella Sala Ilariuzzi della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalonieri, 5A è l'utilizzo consapevole dello smartphone e del computer. E molto altro ancora. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Utilizzo consapevole dello smartphone: il 30 marzo ultimo appuntamento di DigitalMentis

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Tutto quello che riguarda Utilizzo consapevole

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Per un utilizzo consapevole dei device con bimbi da 0 a 6 anni https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8JSWXaxM_keS1w37n_L9OI0kjzB17_dk_DzGJSiD2QqRT4g/view Buongiorno genitori, nonni, zii, babysitter e chiunque si prenda cura di bambini da - facebook.com facebook