Il tecnico ad interim del Manchester United ha dichiarato che la partenza del centrocampista alla fine della stagione appare ormai certa, anche se il giocatore mantiene un forte legame con i tifosi e si distingue per le sue prestazioni. Carrick ha anche commentato il comportamento emotivo del giocatore, sottolineando quanto questo influenzi le trattative contrattuali. La situazione sembra essere ormai definita, con le parti che si preparano a concludere il rapporto.

2026-04-28 01:10:00 Giorni caldissimi in redazione! La partenza del centrocampista del Manchester United Casemiro alla fine della stagione è “abbastanza chiara da entrambe le parti” nonostante il suo “legame” con i tifosi e la sua forma prolifica, secondo l’allenatore ad interim Michael Carrick. Il cinque volte vincitore della Champions League Casemiro ha segnato tante volte nelle ultime sei partite dello United quante nelle sue prime 21 apparizioni della stagione, con tre dei quattro gol che sono arrivati??in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe dello United e alcuni tifosi all’Old Trafford chiedono che al 34enne venga dato un nuovo contratto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il tecnico dello United Carrick respinge le trattative sul contratto di Casemiro: “È un ragazzo emotivo e significa molto per lui”

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