Il Teatro Coccia si prepara per L' Italiana in Algeri | tutti gli appuntamenti
In attesa della prossima opera in programma sul palco del Teatro Coccia, "L'Italiana in Algeri" di Gioachino Rossini in scena venerdì 15 e domenica 17 maggio, prendono il via gli appuntamenti di approfondimento e introduzione all'opera.Il calendario degli eventiMercoledì 29 aprile alle 18.30 alla.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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