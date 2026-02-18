L’Italiana in Algeri il genio di Gioachino Rossini protagonista al Ridotto del Teatro Municipale
Nuovo appuntamento con "Prima di andare in scena", in programma domenica 22 febbraio alle ore 11 al Ridotto del Teatro Municipale. La rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli in cartellone per la Stagione d’Opera, realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza, prosegue con l’incontro dedicato a L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, che sarà in scena venerdì 27 febbraio alle ore 20 e domenica 1° marzo alle ore 15,30 al Teatro Municipale. La presentazione sarà a cura del musicista e musicologo Gian Francesco Amoroso, che introdurrà il titolo rossiniano tra aspetti musicali e drammaturgici e accompagnerà al pianoforte il soprano Liu Ziyu nell’interpretazione di brani dell’opera.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
’L’Italiana in Algeri’ di Rossini. Al Romolo Valli di Reggio EmiliaAl Romolo Valli di Reggio Emilia, nel pomeriggio di oggi, è andata in scena
L'italiana in Algeri di Gioachino Rossini al Teatro Valli di Reggio EmiliaUn nuovo allestimento dell'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini va in scena al Teatro Valli di Reggio Emilia il 20 febbraio alle 20 (replica il 22 alle 15.30, anche in diretta su www.operastreaming ... ansa.it
