L’Italiana in Algeri il genio di Gioachino Rossini protagonista al Ridotto del Teatro Municipale

Nuovo appuntamento con "Prima di andare in scena", in programma domenica 22 febbraio alle ore 11 al Ridotto del Teatro Municipale. La rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli in cartellone per la Stagione d’Opera, realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza, prosegue con l’incontro dedicato a L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, che sarà in scena venerdì 27 febbraio alle ore 20 e domenica 1° marzo alle ore 15,30 al Teatro Municipale. La presentazione sarà a cura del musicista e musicologo Gian Francesco Amoroso, che introdurrà il titolo rossiniano tra aspetti musicali e drammaturgici e accompagnerà al pianoforte il soprano Liu Ziyu nell’interpretazione di brani dell’opera.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

