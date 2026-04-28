Il salamino Pasturello di Ivano Pigazzi made in Valsassina premiato a Vinitaly
A Vinitaly è stato premiato il salamino Pasturello, prodotto dalla piccola macelleria di Ivano Pigazzi situata a Pasturo, nel cuore della Valsassina. Si tratta di uno dei salami più apprezzati della zona, conosciuto per la sua qualità e tradizione. La produzione avviene in un laboratorio locale, che utilizza metodi artigianali per realizzare il salame. Il riconoscimento arriva in un contesto di grande attenzione per i prodotti tipici italiani.
Si chiama Pasturello ed è uno dei salami di grande successo della piccola ma fecondissima macelleria di Ivano Pigazzi a Pasturo nel cuore della Valsassina. Ma il nome non inganni, il Pasturello è semplicemente un salamino di quelli tradizionalmente chiamati cacciatorini. “Si tratta di un.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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