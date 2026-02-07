Archiginnasio d’oro a Ivano Dionigi premiato il latinista ed ex rettore Unibo

Questa sera a Bologna Ivano Dionigi riceve l’Archiginnasio d’oro. Il latinista ed ex rettore dell’Università di Bologna ha ottenuto il riconoscimento per il suo lavoro e il suo impegno nel campo dell’istruzione e della cultura. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, con molti studenti e colleghi presenti a celebrare il suo contributo.

Bologna, 7 febbraio 2026 – Archiginnasio d'oro al latinista, intellettuale ed ex rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi. La consegna del riconoscimento, il più importante tra quelli assegnati dal Comune di Bologna a personalità del mondo dell'arte, della cultura e della scienza, è avvenuta questa mattina al Cinema Modernissimo ed è stata accompagnata dalla prolusione del filosofo Massimo Cacciari. Latinista internazionale. Studioso di fama internazionale, Dionigi ha dedicato la sua ricerca soprattutto ai grandi pensatori latini Lucrezio e Seneca, affrontando temi che intrecciano filosofia, politica, religione, etica e scienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Archiginnasio d'Oro a Ivano Dionigi. Ex rettore, latinista e politico; L'IA è il nuovo Prometeo? Ritroviamo la fratellanza; Cacciari: Scuola e classici, le battaglie di Dionigi. Bologna? Da vivere e non solo da bere

