Vinitaly 2026 il Veronese premiato per i grandi rossi e i 100 anni di eccellenza del Bardolino

A Vinitaly 2026, il territorio veronese si distingue con riconoscimenti per i grandi rossi e i 100 anni di produzione del Bardolino. La regione ha ottenuto premi e riconoscimenti nella guida internazionale 5StarWines, confermando la sua presenza e rilevanza nel settore vinicolo. La manifestazione si svolge a Verona e vede protagonisti produttori locali e internazionali, che presentano le proprie eccellenze.

Il territorio veronese si conferma tra i protagonisti di Vinitaly 2026, con una presenza significativa nella guida internazionale 5StarWines. A distinguersi sono soprattutto i grandi rossi della Valpolicella, che ottengono punteggi elevati e consolidano il ruolo della provincia di Verona tra le.🔗 Leggi su Veronasera.it Tangari premiato a Roma: 30 anni di eccellenza professionalePietro Giovanni Tangari riceve il premio al merito a Roma: un riconoscimento per 30 anni di carriera Il socio Pietro Giovanni Tangari di Calabria... Leggi anche: Vinitaly 2026: Il Friuli Venezia Giulia punta sulle "Connessioni d’Eccellenza" Temi più discussi: Vinitaly 2026: il programma delle attività nel padiglione istituzionale della Regione Puglia; Vinitaly 2026, la Calabria protagonista a Verona con oltre 100 cantine; Vinitaly 2026: il business del vino a Verona; Vinitaly 2026, il 14 aprile il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Veronafiere. Vinitaly 2026: programma, eventi ed orari delle attività della fiera veronese. Al salone 4.000 cantine, super degustazioni, spirits, etichette francesi e grandi chefVerona, apre il Salone più importante dedicato al vino, attesi 30 mila operatori e molti personaggi. L’anteprima «Opera Wine» e 4 giorni in fiera ... corrieredelveneto.corriere.it Vinitaly and the City 2026: il fuori salone veronese va oltre il vinoVinitaly and the City 2026 torna a Verona dal 10 al 12 aprile, durante Vinitaly 2026. Un fuori salone con eventi, degustazioni e spettacoli tra vino e cultura. gazzettadelgusto.it Anche i Vigili del Fuoco a Vinitaly 2026: visita di Prisco e Mannino | FOTO - facebook.com facebook Vinitaly 2026, visita del Sottosegretario all'Interno @EmanuelePrisco e del Capo del Corpo nazionale #vigilidelfuoco Mannino. Prisco: “Investire nella sicurezza significa proteggere le imprese e rafforzare il sistema Paese”. x.com