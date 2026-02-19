House of the Dragon 3 svelati primo teaser trailer e mese di uscita della nuova stagione

HBO ha pubblicato il primo teaser di House of the Dragon 3, causando grande attesa tra i fan. Il trailer mostra scene inedite e anticipa la data di uscita, prevista per agosto. In Italia, la serie sarà disponibile su Sky e NOW, come nelle stagioni precedenti. La casa di produzione ha deciso di rilasciare le immagini per creare entusiasmo prima del debutto. La stagione promette nuove alleanze e battaglie nel mondo dei Targaryen. Gli appassionati attendono con ansia l’arrivo dei nuovi episodi.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” HBO ha svelato il primo teaser trailer, le prime immagini di scena e il mese di uscita di House of the Dragon 3, che in Italia continuerà a essere visibile in tv su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con l'uscita negli USA. Otto mesi dopo l'uscita dell'ultimo episodio della stagione 2, erno iniziate nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon, la saga fantasy tratta da Fuoco e Sangue di George RR Martin e ambientata 200 anni prima degli eventi citati in Game of Thrones.🔗 Leggi su Today.it

House of the Dragon 3, Aemond Targaryen protagonista del primo teaser trailerIl primo teaser trailer di House of the Dragon 3 svela Aemond Targaryen come protagonista, offrendo nuove immagini e anticipazioni sugli sviluppi futuri della serie.

The Boys 5, svelati data di uscita e teaser trailer dell'ultima stagioneAl Comic Con Experience in Brasile, Prime Video ha annunciato la data di uscita e mostrato il teaser trailer dell’ultima stagione di The Boys, la quinta, promettendo un finale carico di sorprese e colpi di scena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.