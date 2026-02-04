Questa mattina a Los Angeles, Apple TV ha annunciato i suoi piani per il 2026. Durante l’evento, hanno mostrato le novità: il ritorno di “Ted Lasso” e il debutto di “Titan X” nella serie “Monarch”. La piattaforma si prepara a una stagione ricca di contenuti nuovi e attesi.

In occasione dell’ Apple TV Press Day di Los Angeles, il colosso di Cupertino ha alzato il velo su una programmazione 2026 che si preannuncia monumentale. Tra ritorni storici e thriller psicologici inediti, la strategia di Apple è chiara: rilasciare produzioni originali ogni settimana. La notizia che farà saltare sulla sedia i fan è la conferma ufficiale: Ted Lasso tornerà con la quarta stagione quest’estate. Un annuncio che arriva insieme a una carrellata di teaser e immagini che confermano l’altissimo livello qualitativo delle produzioni in arrivo. Monarch e il Monsterverse: arriva Titan X Uno dei momenti più caldi dell’evento è stato il rilascio del trailer della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters ( qui il trailer ufficiale da poco diffuso ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Apple TV svela il 2026 | Dal ritorno di “Ted Lasso” al debutto di Titan X in “Monarch”

Approfondimenti su Apple TV Press Day

Apple TV presenta il nuovo trailer di Monarch: Legacy of Monsters 2, la seconda stagione della serie dedicata al Monsterverse.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Apple TV Press Day

Argomenti discussi: Your Friends & Neighbors: Apple TV svela il teaser italiano della seconda stagione e annuncia il rinnovo per una terza; Criminal Record: Apple TV svela le prime immagini della seconda stagione; Your Friends & Neighbors: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza; ‘Ted Lasso’ stagione 4: prime immagini e dettagli sulla trama.

Your Friends & Neighbors: Apple TV svela il teaser italiano della seconda stagione e annuncia il rinnovo per una terzaLa serie con Jon Hamm Your Friends & Neighbors tornerà il 3 aprile con la seconda stagione su Apple TV, ma intanto il servizio l'ha già rinnovata per una terza stagione. comingsoon.it

Your Friends & Neighbors: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terzaApple TV ha svelato il teaser ufficiale della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, la serie Apple Original con protagonista e produttore esecutivo Jon Hamm, annunciando al contempo il rinno ... megamodo.com

Nuovo spot per Apple TV in uscita oggi. Si concentra sugli umani dietro le quinte: attori, crew di produzione, truccatori. Galleria di foto dai set di The Studio, Severance, Ted Lasso e altri. #appletv #spot #dietrolescene x.com

Punto d'incontro tra Ted Lasso e Ragazze Vincenti, Cleat Cute viene descritta come una "rom com lesbica tra calciatrici rivali che diventano amanti, rischiando il cuore per una partita che vale la pena vincere" - facebook.com facebook