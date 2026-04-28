Il ritorno del lupo tra paure e realtà | a Villa Picchetta un pomeriggio per capire il predatore delle Alpi

Domenica 3 maggio a Villa Picchetta, a Cameri, si terrà un evento dedicato al lupo che coinvolgerà un esperto di etologia. Durante l'incontro, sarà approfondita la presenza del predatore nelle Alpi e verranno affrontati aspetti legati alla convivenza con questa specie. L'appuntamento coinvolgerà il pubblico in un confronto diretto con chi studia da vicino il comportamento del lupo nei boschi, trasformando un'esperienza personale in una occasione di divulgazione.

Un incontro ravvicinato nei boschi ha trasformato la sua passione in una missione di divulgazione. Matteo Rubino, scrittore e studioso di etologia, sarà il protagonista dell'appuntamento previsto per domenica 3 maggio a Villa Picchetta, a Cameri. Al centro del dibattito ci sarà il lupo, predatore.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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