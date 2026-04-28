Il rimpianto nerazzurro Samuele Inacio brilla a Dortmund | prima da titolare e standing ovation all’uscita dal campo

Samuele Inacio, giocatore dell'Inter, ha esordito da titolare in una partita contro il Borussia Dortmund, ricevendo una standing ovation all’uscita dal campo. In Italia, il suo nome è diventato noto soprattutto a causa di una polemica tra l’Atalanta e il club tedesco sollevata prima dell’ottavo di finale. Tuttavia, già nel calcio giovanile Inacio era riconosciuto come un talento emergente.

Il grande pubblico in Italia lo ha conosciuto per la polemica tra Atalanta e Borussia Dortmund rilanciata da Luca Percassi alla vigilia dell’ottavo di finale, ma a livello di calcio giovanile il nome di Samuele Inacio era già ben noto a tutti. Da domenica 26 aprile, anche il mondo del pallone a 360 gradi ha potuto ammirare il talento del classe 2008, nato e cresciuto nella Bergamasca, figlio dell’ex attaccante nerazzurro Inacio Pià, che nell’estate 2024 è passato dai nerazzurri al club tedesco non senza ripercussioni nei rapporti tra club, ma che ora si gode il suo presente già stabilmente in prima squadra a 18 anni appena compiuti lo scorso 2 aprile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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