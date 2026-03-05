La Casa Bianca usa Call of Duty per promuovere i bombardamenti della guerra in Iran

La Casa Bianca ha pubblicato un video attraverso il suo profilo ufficiale che utilizza immagini tratte dal videogioco Call of Duty. La scelta ha suscitato discussioni sulla relazione tra comunicazione istituzionale e cultura videoludica, soprattutto in relazione alle rappresentazioni di conflitti e bombardamenti. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando alla ribalta il tema dell’uso dei videogiochi in ambito politico e militare.

La comunicazione istituzionale e la cultura videoludica si sono incrociate in modo controverso dopo la pubblicazione di un video da parte del profilo ufficiale della Casa Bianca. Il filmato utilizza una sequenza tratta da Call of Duty: Modern Warfare 3 per introdurre immagini reali di bombardamenti in Iran, creando un montaggio che ha rapidamente attirato l'attenzione e sollevato critiche. Il video è apparso online circa quattro giorni dopo che gli Stati Uniti avevano partecipato insieme a Israele a una serie di attacchi aerei contro obiettivi iraniani. Il contenuto pubblicato sui social dura circa un minuto e mostra diversi spezzoni di attacchi militari contro varie località iraniane.