La Stagione 02 di Call of Duty | Black Ops 7 e Call of Duty | Warzone Activision presenta i nuovi contenuti

Activision ha annunciato i nuovi contenuti per la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone. L’aggiornamento arriverà giovedì 5 febbraio alle 18. I giocatori possono aspettarsi nuove mappe, armi e modalità di gioco, pronti a rinnovare l’esperienza di gioco. La community è già in fermento, pronta a scoprire cosa cambierà con questa nuova stagione.

Activision ha presentato i contenuti che contraddistinguono la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, che inizierà giovedì 5 febbraio alle 18. La Stagione 02 includerà una vasta gamma di mappe e modalità Multigiocatore nuove e di ritorno, una nuova mappa Sopravvivenza in Zombi, Colpi di Gilda e Zone da Incubo in Endgame, una rinfrescata invernale per Rebirth Island, il ritorno della Modalità Classificata sia in Black Ops 7 che in Call of Duty: Warzone, e molto altro ancora. Inoltre, a metà stagione arriverà una nuova esperienza di Battle Royale con il debutto della mappa Avalon in Call of Duty: Warzone, ispirata all’originale Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4, Blackout. 🔗 Leggi su Game-experience.it

