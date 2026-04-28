Il Ravenna si avvicina ai playoff con un movimento di mercato che ha portato un nuovo giocatore in rosa. Si tratta di un terzino sinistro di 27 anni, proveniente dal Mantova, con un contratto che lo lega al club fino al 2028. La società ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento ambizioso e coraggioso in questa fase della stagione.

Cristiano Bani è uno degli ultimi arrivati in casa giallorossa. Prelevato dal Mantova di serie B al mercato di riparazione, il 27enne terzino sinistro di Bagno a Ripoli ha firmato col Ravenna un contratto fino al 2028. Coi virgiliani aveva collezionato 17 presenze, di cui 15 da titolare; coi giallorossi ha giocato 12 partite, di cui 11 da titolare con un gol all’attivo (col Livorno). Bani, come state vivendo il momento di preparazione prima degli spareggi? "Siamo concentrati, focalizzati sull’obiettivo, che è quello di pensare alla partita del 10 maggio. Personalmente ho grande voglia di arrivare il prima possibile a quella data per far vedere il nostro valore".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Ravenna a piccoli passi verso i playoff: "Dobbiamo essere ambiziosi e coraggiosi"

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