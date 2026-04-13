Atletico Madrid Barcellona parla Flick | Dobbiamo essere coraggiosi Abbiamo la qualità e in partite come questa di solito giochiamo meglio

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la gara con coraggio e ha affermato che la squadra possiede le qualità necessarie per fare bene. Il tecnico ha anche evidenziato che in partite di questo livello il team di solito esprime un gioco migliore, senza fornire ulteriori dettagli sulle strategie tattiche.

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