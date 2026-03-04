Sanremo 2026 Carlo Conti su De Martino | Ho chiesto io di passare il testimone durante la finale

Durante la finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato di aver chiesto di passare il testimone a Stefano De Martino. La decisione è stata comunicata dallo stesso Conti, che ha spiegato di aver preso l’iniziativa personalmente. La notizia è stata riportata in modo diretto e senza commenti aggiuntivi, concentrandosi sui fatti appena accaduti.

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti ha annunciato che sarà Stefano De Martino il prossimo conduttore e direttore artistico della kermesse. In un’intervista concessa al Settimanale Chi ha fatto sapere che fare l’annuncio sul palco dell’Ariston è stata una sua idea. Queste le sue parole: “Ho chiesto solo, qualunque fosse la scelta della Rai per la prossima edizione, di poter passare il testimone durante la finale al futuro conduttore. Ho visto questo gesto come un ponte tra il passato, il ricordo di Baudo, il presente e il futuro”. Carlo Conti si è detto molto felice che la Rai abbia scelto Stefano De Martino: “Quando ho saputo che era Stefano, un ragazzo giovane, mi ha fatto molto piacere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Festival di Sanremo: Carlo Conti saluta l’Ariston. “Ho chiesto io di annunciare De Martino in diretta”. Ascolti della finale in caloSANREMO – Carlo Conti saluta il palco del Festival di Sanremo dopo il suo ultimo biennio da conduttore.

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti: “Ho chiesto e voluto io che si facesse il passaggio di consegne con De Martino. Mi sembrava rispettoso anche per l’azienda”

Tutto quello che riguarda Carlo Conti.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il saluto di Carlo Conti: Grazie a tutti per questi anni di Festival; Sanremo 2026, l'ultima conferenza stampa di Carlo Conti e Sal Da Vinci; Sanremo 2026, Carlo Conti: Ho chiesto e voluto io De Martino; Sanremo 2026, l'abbronzatura in palette Carlo Conti conquista gli uomini del Festival.

Sanremo 2026, Carlo Conti su Stefano De Martino: Poliedrico, poi è bello e questo non guastaDopo la fine del Festival di Sanremo, Carlo Conti tira le somme e commenta il passaggio di testimone a Stefano De Martino. comingsoon.it

Sanremo 2026, ascolti record? Conti fa il bilancio e spiazza su Sal Da VinciSanremo 2026, Carlo Conti svela la sua sorpresa: scopri il suo brano preferito e i retroscena dell’edizione record. rds.it

Carlo Conti tira le somme a fine Festival. Il commento sul passaggio di testimone a Stefano De Martino e il chiarimento sulla battuta fatta alla moglie facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com