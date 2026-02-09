La storica Arezia Viaggi chiude dopo 34 anni e cerca l' erede | Pronti a passare il testimone

Sono passati 34 anni da quando Arezia Viaggi ha aperto le sue porte, diventando un punto di riferimento per i viaggiatori della città. Ora, la storica agenzia annuncia la chiusura e cerca un erede disposto a continuare la sua storia. La decisione sorprende, perché non si tratta di una crisi economica, ma di un passo necessario per passare il testimone a qualcuno che possa mantenere viva questa realtà. La saracinesca si abbassa, ma il ricordo di anni di servizi e viaggi rimane vivo tra i clienti e i dipendenti.

L'agenzia aretina, fondata nel 1992, abbasserà la saracinesca a fine febbraio. I titolari: "Il nostro capitolo si chiude, aperti a lasciare l'attività a chi vorrà subentrare" Si abbassa la saracinesca su un'altra attività storica della città. Ma stavolta non è una questione di dover chiudere perché manca il lavoro, anzi. In primo luogo, c'è dietro la consapevolezza che un grande capitolo della propria esistenza è arrivato al paragrafo conclusivo; è tempo dunque di voltare pagina, con però l'auspicio e la speranza che qualcuno sia disposto a subentrare per ereditare e proseguire quanto costruito in più di 30 anni di operato.

