Il raggiro della finta rapina sventato a Poppi | in manette due giovani trasfertisti

Due giovani trasfertisti sono stati arrestati a Poppi dopo che una vicina di casa ha intercettato un possibile raggiro. La donna ha notato comportamenti sospetti e ha avvisato le forze dell’ordine, che sono intervenute prima che si concretizzasse la truffa. La polizia ha fermato i due uomini, ritenuti responsabili di aver pianificato una finta rapina. L’indagine è ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti e altri dettagli.

POPPI – Il provvidenziale sesto senso di una vicina di casa ha mandato all’aria i piani di due truffatori in trasferta. A Poppi, in provincia di Arezzo, due giovani di 22 e 24 anni originari della provincia di Bari sono stati arrestati dalle forze dell’ordine al termine di un raggiro orchestrato ai danni di una residente di 68 anni. La strategia criminale messa in atto si basava sulla consolidata tecnica del finto operatore delle forze dell’ordine. I due hanno contattato telefonicamente la vittima spacciandosi per carabinieri, prospettandole uno scenario allarmante: la targa dell’auto appartenente al compagno della donna, a detta dei truffatori, era stata utilizzata su una vettura impiegata per mettere a segno una rapina ad Arezzo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il raggiro della finta rapina sventato a Poppi: in manette due giovani trasfertisti Notizie correlate Firenze, rapina a colpi di spranghe: due giovani in manetteLa polizia di Firenze ha arrestato due cittadini tunisini di 23 e 20 anni gravemente indiziati in concorso dei reati di rapina aggravata, lesioni... L’auto, i gioielli e la finta rapina: ancora una truffa agli anziani, tre in manetteDue donne e un uomo bloccati dalla polizia stradale di Orvieto dopo la segnalazione di un raggiro in provincia di Savona: la ricostruzione Il luogo...