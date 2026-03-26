Firenze rapina a colpi di spranghe | due giovani in manette

A Firenze, due giovani tunisini di 23 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver messo a segno una rapina con spranghe, durante la quale sono state riportate lesioni gravi. I due sono sospettati di aver commesso anche altri reati, tra cui ricettazione. Le forze dell'ordine hanno eseguito le misure cautelari nelle ultime ore.

La polizia di Firenze ha arrestato due cittadini tunisini di 23 e 20 anni gravemente indiziati in concorso dei reati di rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione. I fatti risalgono alla notte del 20 marzo scorso, in via della Spada, quando i due uomini avrebbero avvicinato un giovane turista americano di 22 anni, sottraendogli portafogli e cellulare, dopo averlo colpito, ripetutamente, alla testa, con l’uso di un tubo metallico, prelevato da un cantiere presente su quella via. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, rapina a colpi di spranghe: due giovani in manette Articoli correlati Violenza, spranghe, colpi: ecco il video dell'aggressione ai giovani di destraUn gruppo armato di bastoni piomba sui ragazzi e colpisce senza esitazione: le immagini mostrano una ferocia organizzata, rapida e brutale Le... Spedizione punitiva a colpi di machete e caschi: 4 in manette a FirenzeFIRENZE – Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, la squadra mobile fiorentina ha dato esecuzione ad... Tutto quello che riguarda Firenze rapina a colpi di spranghe due... Temi più discussi: Firenze, giovane turista colpito con una spranga e poi rapinato; Mille insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria a lezione da Gino Cecchettin a Firenze; Con la mini motosega minaccia il titolare del bar; Colpì con la bici un amico fratturandogli la milza, genitori condannati. Rapinano un turista a colpi di spranga: la Polizia ferma i due responsabili. Beccati nella PianaFIRENZE - Nella giornata del 24 marzo, la Polizia di Stato di Firenze ha proceduto al fermo di due cittadini tunisini di 23 e 20 anni gravemente indiziati ... piananotizie.it Rapina a colpi di spranga: la Polizia di Firenze rintraccia e ferma i due responsabili(LaPresse) La Polizia di Stato di Firenze ha proceduto al fermo di due cittadini tunisini di 23 e 20 anni gravemente indiziati in concorso dei ... stream24.ilsole24ore.com Una scultura in avorio di un cavallo in gabbia, realizzata da Filippo Planzone nel 1624. Ora ospitato al Museo d'Argento di Palazzo Pitti a Firenze - facebook.com facebook Venezia e Firenze città con più turisti rispetto alla gente del posto x.com