Il racket degli oli esausti Pullara dal gip | Sono innocente

L'imprenditore di 51 anni, coinvolto nell'operazione “Mondo opposto” contro una famiglia mafiosa, si è presentato davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Durante l'udienza, ha dichiarato di essere estraneo alle accuse relative al racket degli oli esausti. L'uomo, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri, ha affermato di essere innocente. Il giudice ha disposto la sua permanenza in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.