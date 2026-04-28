Il racket degli oli esausti Pullara dal gip | Sono innocente
L'imprenditore di 51 anni, coinvolto nell'operazione “Mondo opposto” contro una famiglia mafiosa, si è presentato davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Durante l'udienza, ha dichiarato di essere estraneo alle accuse relative al racket degli oli esausti. L'uomo, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri, ha affermato di essere innocente. Il giudice ha disposto la sua permanenza in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.
Si è dichiarato estraneo alle accuse. L'imprenditore favarese Francesco Pullara, 51 anni, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri nell'operazione “Mondo opposto” contro la famiglia mafiosa di Niscemi, è comparso davanti al gip Graziella Luparello per l'interrogatorio di garanzia. Assistito.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il racket degli oli esausti, così la società di Favara provò a svincolarsi dal boss e si ritrovò senza contratti
Leggi anche: Il racket degli oli esausti, così il boss aveva estromesso la ditta di Favara per far spazio ai catanesi
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Sigilli all'impresa dello smaltimento di oli vegetali esausti di Favara: era al servizio del boss di Niscemi; VIDEO. Niscemi, blitz antimafia, 35 arresti: ai domiciliari imprenditore di Favara. I nomi; Operazione antimafia: arrestato imprenditore favarese; Niscemi: mafia, droga e riciclo olii esausti, scattano 35 arresti. Musto pronto alla scalata di potere su Gela.
Il racket degli oli esausti, così il boss aveva estromesso la ditta di Favara per far spazio ai catanesiLa Think-Green, secondo quanto ricostruiscono gli inquirenti, avrebbe provato a lavorare in autonomia venendo, invece, stoppata e sostituita dall'azienda catanese Sicilgrassi. Il reggente del clan Mus ... cataniatoday.it
Il racket degli oli esausti, così la società di Favara provò a svincolarsi dal boss e si ritrovò senza contrattiLa Think-Green, secondo quanto ricostruiscono gli inquirenti, avrebbe provato a lavorare in autonomia venendo, invece, stoppata dal boicottaggio. Il reggente del clan Musto, in cambio di laute percent ... agrigentonotizie.it
FESTA DELLA MAMMA TRA I RACCONTI In occasione della festa della mamma vieni a leggere con noi alcuni racconti e fare un bel laboratorio insieme ai tuoi genitori! Organizzato da Maria Rita Pullara in collaborazione con "Associazione Alighieri" e "Bi - facebook.com facebook