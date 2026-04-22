Il racket degli oli esausti così il boss aveva estromesso la ditta di Favara per far spazio ai catanesi

Un'azienda di Favara, autorizzata e dotata di mezzi e contratti, ha deciso di gestire autonomamente il ritiro degli oli esausti. Questa scelta avviene in un contesto in cui un'intera rete di traffici illeciti legati al settore, noto come il racket degli oli esausti, ha portato alla sostituzione di un'impresa locale con quella di una società di altre città, in modo da favorire interessi di gruppi criminali.

La Think-Green di Favara pensa di poter fare un ritiro in autonomia. Niente di strano: è un'azienda autorizzata, ha i mezzi, ha i contratti. Passa a prelevare l'olio da un esercente di Niscemi senza avvisare i Musto. Errore fatale. Nel giro di poche settimane l'azienda agrigentina viene.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Le mani dei boss nel business degli oli esausti: 35 arresti a Niscemi, impresa sequestrata a FavaraC'è anche un'impresa di Favara, assieme ad una di Niscemi, fra le due aziende sequestrate. Sigilli all'impresa dello smaltimento di oli vegetali esausti: era al servizio del boss di NiscemiL'impresa favarese avrebbe beneficiato della forza intimidatrice del clan per imporsi sui commercianti locali. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Niscemi, 35 arresti per associazione mafiosa e traffico di droga. A Favara e Catania sequestrate due aziende coinvolte nel business degli oli esausti. Le mani dei boss nel business degli oli esausti: 35 arresti a Niscemi, impresa sequestrata a FavaraL'inchiesta della Dda ha svelato anche una complessa rete dedicata al narcotraffico: documentati più di 200 episodi di spaccio di cocaina e marijuana gestiti sotto il controllo del sodalizio criminale ... agrigentonotizie.it Blitz antimafia tra Niscemi e Favara, 35 arrestiBlitz contro la famiglia mafiosa di Niscemi e l’infiltrazione nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti, sequestrata azienda a Favara ... grandangoloagrigento.it