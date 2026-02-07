Pietro Saltatempo il filo magico per la rassegna Piccoli Sguardi
Prosegue a Nardò la stagione del teatro comunale. Domenica 8 febbraio alle 17, le famiglie sono invitate a portare i bambini a vedere “Pietro Saltatempo, il filo magico”, uno degli appuntamenti della rassegna Piccoli Sguardi. La sala si riempirà di bambini e genitori pronti a vivere un pomeriggio di spettacolo e divertimento.
NARDO’ - Prosegue la 16esima stagione del teatro comunale di Nardò. Domenica 8 febbraio, alle ore 17, un nuovo invito per le famiglie con la sezione Piccoli Sguardi. I Teatrini presenta Pietro Saltatempo, il filo magico, un racconto delicato e profondo che invita grandi e piccoli a rallentare e.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Domenica 8 febbraio 2026 Ore 17:00 PIETRO SALTATEMPO, IL FILO MAGICO testo e regia Giovanna Facciolo Teatro Comunale di Nardò – Nardò Cosa succede se proviamo a far scorrere il tempo più in fretta Pietro è un bambino impaziente, che vor facebook
