Pietro Saltatempo il filo magico per la rassegna Piccoli Sguardi

Prosegue a Nardò la stagione del teatro comunale. Domenica 8 febbraio alle 17, le famiglie sono invitate a portare i bambini a vedere “Pietro Saltatempo, il filo magico”, uno degli appuntamenti della rassegna Piccoli Sguardi. La sala si riempirà di bambini e genitori pronti a vivere un pomeriggio di spettacolo e divertimento.

