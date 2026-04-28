Il provider di workspace di alta qualità, nato dalla collaborazione tra aziende tedesche e svizzere, apre una nuova sede nel centro di Milano. La decisione di espandersi in Italia è stata annunciata con un comunicato stampa e la prima apertura è prevista per il mese di maggio 2026. La nuova sede si trova in una posizione strategica nel capoluogo lombardo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 28 aprile 2026 – Il provider premium di workspace Satellite Office prosegue il suo percorso di crescita internazionale e inaugura a maggio la sua prima sede a Milano. Con l’ingresso nel mercato italiano, l’azienda – finora attiva principalmente in Germania e Svizzera – amplia il proprio network in uno dei contesti economici più dinamici d’Europa. “Milano rappresenta per noi un passo logico nella nostra strategia di espansione europea”, afferma Anita Gödiker, fondatrice e CEO di Satellite Office. “Negli ultimi anni la città ha registrato una forte crescita economica e ha sviluppato un orientamento sempre più internazionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il provider premium di workspace tedesco-svizzero si espande in Italia: Satellite Office apre una sede nel cuore di Milano

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