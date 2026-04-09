Mercoledì 8 alle 18 è stata inaugurata una nuova sede operativa di Cna al Lido degli Estensi, situata in viale dei Lecci 25-29. La struttura rappresenta un punto strategico per il settore turistico locale. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti dell’associazione e di alcuni ospiti del territorio. La sede si inserisce nel percorso di espansione dell’organizzazione sul territorio.

E’ stata inaugurata mercoledì 8 alle 18 la nuova sede operativa di Cna al Lido degli estensi, in viale dei Lecci 25-29. Si è trattato di un momento di grande importanza, perché ha segnato “un aumento ulteriore della presenza capillare di Cna sul territorio, per giunta in un’area strategica della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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La Statale si espande: una nuova sede in una ex fabbrica di cotone (e non sarà a Milano)Per oltre un secolo (e fino al 2008) nell’ex Manifattura di Legnano è stato filato il cotone.

Temi più discussi: Cna si espande sul territorio: inaugurata una nuova sede. Punto strategico per il turismo; ANSA/ Export in calo dell'-11,4% nel 2025, allarme di Cna; Incubo caro carburanti : Taglio accise, bene la proroga. Ma le risorse sono insufficienti.

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Iniziativa CNA con Ordini dei geologi e dei geometri. Sarà presentato il report sugli effetti degli eventi estremi ed il ruolo di istituzioni e imprese - facebook.com facebook