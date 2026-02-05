Crotone | piazza Alcide De Gasperi chiusa al traffico veicolare per limitare la circolazione

Questa mattina a Crotone, il Comune ha deciso di chiudere al traffico veicolare piazza Alcide De Gasperi per limitare la circolazione. Hanno anche vietato la sosta su un lato della piazza con un’ordinanza firmata il 5 febbraio. La misura mira a migliorare la viabilità e ridurre il caos, almeno temporaneamente. Le auto non possono più entrare e parcheggiare in quella zona, creando un cambiamento immediato per chi si muove in centro.

**Crotone, il Comune ha vietato la sosta in piazza Alcide De Gasperi su un lato della piazza.** Con un’ordinanza dirigenziale del 5 febbraio 2026, n. 55, il comune crotone ha disposto l’istituzione di un nuovo regime di circolazione in una delle aree più trafficate del centro storico. Il provvedimento riguarda il lato opposto alla piazza De Gasperi, dove ormai non sarà più possibile fermare il veicolo. L’ordine è stato emanato dal Settore 5 – Opere pubbliche, manutenzioni e servizi tecnici – in seguito a una richiesta formale e a un sopralluogo condotto dagli uffici comunali. L’obiettivo è migliorare la viabilità urbana, ridurre la congestione e garantire una migliore fruibilità della piazza per i residenti e i passanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

