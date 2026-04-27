Milena insultata dal profilo di una farmacia di Milano | Se venissi da voi mi dareste del mostro in faccia?
Milena, una ragazza milanese con microftalmo, glaucoma e altre condizioni oculari, ha pubblicato un video in cui racconta di aver ricevuto un commento offensivo da parte di un profilo di una farmacia di Milano. La frase, “Se venissi da voi mi dareste del mostro in faccia?”, è stata scritta sotto il video. La ragazza commenta il messaggio con l’espressione “Che mostro”.
“Che mostro”. Due parole, scritte sotto il video di una ragazza milanese, ma non una qualunque. Lei si chiama Milena, in arte Meelly Mayden, ed è una ragazza affetta da microftalmo, glaucoma e altre condizioni oculari che rendono i suoi occhi, come dice lei, “diversi dalla norma”. Il commento di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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