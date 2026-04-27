Milena insultata dal profilo di una farmacia di Milano | Se venissi da voi mi dareste del mostro in faccia?

Milena, una ragazza milanese con microftalmo, glaucoma e altre condizioni oculari, ha pubblicato un video in cui racconta di aver ricevuto un commento offensivo da parte di un profilo di una farmacia di Milano. La frase, “Se venissi da voi mi dareste del mostro in faccia?”, è stata scritta sotto il video. La ragazza commenta il messaggio con l’espressione “Che mostro”.