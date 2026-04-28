Un produttore noto per aver lavorato a serie come Breaking Bad e Anne Rice sta attualmente sviluppando un nuovo film intitolato “HopeEsperanza”. Con una carriera che si estende per oltre vent’anni nel settore, ha collaborato con diverse reti e ha prodotto anche film premiati con l’Oscar. Il progetto, ancora in fase di lavorazione, segna un nuovo capitolo nella sua attività nel cinema e nella televisione.

Il produttore hollywoodiano Mark Johnson è noto per la sua ventennale collaborazione con AMC, che include gli universi di Breaking Bad e Anne Rice, nonché una serie di film di successo come i vincitori dell’Oscar Rain Man e The Holdovers. Il suo ultimo progetto rappresenta un leggero cambio di rotta. Sono iniziate le riprese principali in diverse location del Costa Rica del suo nuovo film: un dramma romantico indipendente HopeEsperanza. Abigail Fuller ha una nuova idea che vi piacerà!. Mark Johnson non deluderà i fan con un nuovo avvincente film. Con lui ci sarà Abigail Fuller, documentarista vincitrice di un Emmy, che debutta nel mondo della fiction con questo progetto, basato su una sceneggiatura da lei scritta e liberamente ispirata a un periodo della sua giovinezza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il produttore di Breaking Bad è a lavoro su un nuovo film: “Hope/Esperanza”

Reborn, I was stolen husband by scheming sister, but changed my tragic fate!#chinesedrama

Notizie correlate

Breaking Bad, tutto quello che sappiamo sul nuovo spin-off con Dean NorrisL'attore ha confermato il suo ritorno nel franchise con un nuovo progetto che sarà disponibile già quest'anno, scopriamo di cosa si tratta A 13 anni...

Addio a Taylor Kirk: scompare il genio indie dietro Breaking Bad? Cosa sapere Il musicista canadese Taylor William Kirk è deceduto il 14 aprile a Orono.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Se avete amato Ozark e Breaking Bad, non potete perdervi questa serie sottovalutata; ER - Medici in prima linea, il produttore di The Pitt svela perché Noah Wyle rischiò il posto; Fake news e disinformazione, cos'è e a cosa serve il prebunking? Lo spiega Nicola Bonaccini; La star americana Giancarlo Esposito compie 68 anni: dalle origini napoletane a Hollywood.

Il produttore di Breaking Bad è a lavoro su un nuovo film: Hope/EsperanzaIl produttore hollywoodiano Mark Johnson è noto per la sua ventennale collaborazione con AMC, ... msn.com

Tutti i dettagli su Breaking Bad a cui non hai mai fatto caso: cambiano completamente il sensoIl simbolismo dei colori, le arance presagio di morte, l'orso rosa, i titoli degli episodi che anticipavano il disastro aereo: tutto ciò che Vince Gilligan ha nascosto in cinque stagioni. badtaste.it

Breaking Bad a Palermo: scoperto laboratorio di chetamina e metanfetamine Incredibile blitz nel capoluogo https://qds.it/breaking-bad-a-palermo-scoperto-laboratorio-di-chetamina-e-metanfetamine/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook