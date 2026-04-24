Addio a Taylor Kirk | scompare il genio indie dietro Breaking Bad

Il musicista canadese Taylor William Kirk, noto come il cervello dietro il gruppo Timber Timbre, è morto il 14 aprile a Orono. La sua musica ha fatto da colonna sonora a diverse serie televisive di successo, tra cui Breaking Bad e Orange is the New Black. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di musica e di televisione.

? Cosa sapere Il musicista canadese Taylor William Kirk è deceduto il 14 aprile a Orono.. Le composizioni dei Timber Timbre hanno accompagnato serie come Breaking Bad e Orange is the New Black.. Il 14 aprile il musicista canadese Taylor William Kirk, leader dei Timber Timbre, è venuto a mancare improvvisamente all’età di 44 anni nella zona di Orono. La notizia del decesso del cantautore e strumentista ha colpito la comunità artistica, lasciando un vuoto profondo tra i familiari e i collaboratori che hanno condiviso con lui il percorso creativo. La scomparsa del musicista è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale che ha elencato i parenti stretti: i genitori Donna e David, le sorelle Caley ed Emma, lo zio Arden, oltre alla compagna Linda e ai nipoti Steve, Arlene, Randy e Les.🔗 Leggi su Ameve.eu

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