Breaking Bad tutto quello che sappiamo sul nuovo spin-off con Dean Norris

Un attore noto per aver interpretato un personaggio nella serie televisiva Breaking Bad ha annunciato il suo ritorno in un nuovo progetto legato al franchise. Dopo 13 anni dal finale della serie, la sua partecipazione è confermata e il progetto sarà disponibile entro quest'anno. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla forma della nuova produzione.

L'attore ha confermato il suo ritorno nel franchise con un nuovo progetto che sarà disponibile già quest'anno, scopriamo di cosa si tratta A 13 anni dal memorabile finale del suo personaggio, Dean Norris tornerà già quest'anno con un nuovo progetto legato al franchise di Breaking Bad. Norris ha interpretato Hank Schrader, agente della DEA e cognato di Walter White (Bryan Cranston), nell'acclamata serie della AMC. Durante l'ultima stagione, Hank scopre finalmente che Walt è il misterioso boss della droga noto come Heisenberg. Poco dopo, in quello che è ampiamente considerato uno dei migliori episodi di Breaking Bad di tutti i tempi, Hank viene ucciso, in quella che è una delle scene più d'impatto e devastanti della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Breaking Bad, tutto quello che sappiamo sul nuovo spin-off con Dean Norris Articoli correlati A Knight of the Seven Kingdoms: tutto quello che devi sapere sul nuovo spin-off (che non è il solito Trono di Spade)Dimenticate per un attimo le battaglie campali con migliaia di comparse e le danze dei draghi nei cieli. Werwulf, riprese concluse: tutto quello che sappiamo sul film con Lily-Rose DeppDopo aver riportato al cinema Nosferatu, Robert Eggers ha completato le riprese del suo film incentrato su un'altra figura classica della letteratura... Contenuti e approfondimenti su Breaking Bad tutto quello che sappiamo... Temi più discussi: In sole quattro parole, Breaking Bad ci ha regalato la battuta più leggendaria delle serie crime; Breaking Bad – La scienza conferma la realtà dietro chimica e psicologia dei personaggi; Breaking Bad: 13 anni dopo Ozymandias, Dean Norris svela i retroscena della serie in un libro; Breaking Bad. Breaking Bad: 13 anni dopo Ozymandias, Dean Norris svela i retroscena della serie in un libroDean Norris pubblica un libro su Breaking Bad con retroscena inediti. Do What You're Gonna Do sarà disponibile dal 3 novembre 2026 con interviste esclusive. msn.com Better Call Saul: tutto pronto per il crossover con Breaking Bad?Manca ormai pochissimo alla sesta e ultima stagione di Better Call Saul, show che racconta la storia di Jimmy McGill aka Saul Goodman prima degli avvenimenti nell'ormai celeberrima serie AMC. A quanto ... tomshw.it Un videogame VR basato su "Breaking Bad" era in fase di sviluppo presso Firesprite, ma è stato cancellato. - facebook.com facebook